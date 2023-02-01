Putin'den Batı'ya bir darbe daha! Gazdan sonra petrolü de kesti
Rusya, doğal gazdan sonra tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini de durdurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve tavan fiyat uygulayan G7 ve AB ülkelerine verilecek yanıtı içeren kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı.
Sputnik'te yer alan haberde 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak yasak kararının süresi, Rusya hükümetinin alacağı ek kararla uzatılabilecek.
Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.
Sputnik'e demeç veren piyasa uzmanları, Moskova'nın yanıtının Rus ürünlerinin ticaretinde piyasa dışı mekanizmaların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.
Uzmanlar, kararnamenin Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin tavan fiyat mekanizmalarına katılmamaları için gereken yasal zemini oluşturduğunun altını çizdi.
G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.