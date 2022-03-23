Putin'den Avrupa'ya rest
Rusya Lideri Vladimir Putin, yakında hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin Rusya'nın varlıklarını dondurmasıyla Moskova'nın güveninin zedelenmesinin ardından Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" ruble ile gaz satmaya başlayacağını açıkladı.
Putin değişikliklerin yalnızca ödemelerde kullanılan para birimini etkileyeceğini ve hükümet ile merkez bankasının bu operasyonları rubleye geçirmek için bir hafta içinde bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.