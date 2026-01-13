Putin'den AB’ye ‘el koyma’ intikamı: Batılı şirketlere kayyum atadı
Rusya Devlet Başkanı Putin. Rusya’nın Avrupa’daki varlıklarına el koyan AB’ye kayyımlarla cevap vermeye devam ediyor. Putin son olarak Polonya ve Danimarka’ya ait Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.
Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre yerel şirketler tarafından yönetilecek.
Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.