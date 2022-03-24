Putin'den, ABD'ye yaptırım misillemesi: Doların yerine geçecek parayı açıkladı!

Ukrayna saldırısı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'dan dolara ağır darbe geldi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararı hakkında konuştu.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğini belirten Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini vurgulayarak “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşman ülkelerle doğal gaz ticaretinde ruble kullanacaklarını açıklamıştı.