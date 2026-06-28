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Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

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Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Avrupa'da şu ana dek 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Avrupa'da bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı.İklim krizi ve küresel ısınmanın etkisiyle daha önce 'nesilde bir kez görülen' sıcak hava dalgaları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Bu konuda daha önce de uyarılar yaptık" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Ghebreyesus, DSÖ'nün, üye devletleri ve ortaklarıyla, hazırlık, önleme ve daha güçlü sağlık sistemi yanıtlarına odaklanarak aşırı sıcaklığın oluşturduğu sağlık tehditlerini ele almak için çalıştığını belirtti. Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ettiklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti." dedi.

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Foto - Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Sıcaklık stresinin genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırıldığına dikkat çeken Ghebreyesus, "Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir" diye konuştu. Öte yandan, Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Bautzen kentine bağlı Kubschütz'te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına düşmediği belirtildi. Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya'da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı'nda kaydedildiği aktarıldı. Almanya'da sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde bugün de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasının beklendiği ve birçok yerde aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Almanya'da üst üste üçüncü gün sıcaklık rekorunun kaydedildiği vurgulandı.

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Foto - Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Buna göre bugün sıcaklığın Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde 41,7 santigrat derece ölçüldüğü aktarılan açıklamada, dün Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde 41,5, önceki gün de Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde 41,3 santigrat derece kaydedildiği bildirildi. Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Saksonya ile Brandenburg eyaletleri arasında bulunan Gohrischheide ormanlık alanı ile Rheinland-Pfalz eyaletinin Traisen beldesinde orman yangınları çıktı. Gohrischheide'de 16 hektarlık alanda yangın çıktığı aktarılan haberde, iki yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahaleye katıldığı belirtildi. Bölgenin eski bir askeri eğitim alanı olması nedeniyle alandaki mühimmat kalıntılarının patlamasının, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Rheinland-Pfalz'ın Traisen beldesindeki ormanlık alanda da mühimmat kalıntılarının bulunduğu belirtilen haberde, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına ara verildiği ifade edildi. Haberde, Traisen'de daha önce bazı caddelerdeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği ancak yangının yayılmasının ardından beldenin tamamen boşaltılması kararının alındığı belirtildi. Tahliye edilecek toplam 650 kişinin komşu bölgedeki bir spor salonunda kalabileceği aktarılan haberde, yaşlı, hasta ve 3 yaşından küçük çocukları bulunan annelerin otele yerleştirilebileceği kaydedildi. Traisen'in bağlı olduğu Bad Kreuznach belediyesinin afet koruma biriminin medya sorumlusu Jörg Dindorf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı ormanlık alanın geçmişte mühimmatın imha edildiği alan olarak kullanıldığını belirterek, havanın sıcak ve kuru olmasının yanında rüzgarın da yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

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Foto - Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna

Öte yandan, Leipzig kentinde sıcak havadan kaynaklanan ray hasarı nedeniyle tramvay seferlerinin yarın sabaha kadar durdurulduğu bildirildi. Diğer taraftan DPA'nın haberine göre, ülke genelinde 26 Haziran'dan beri yaşanan boğulma vakalarında en az 2'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

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