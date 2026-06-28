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Aktüel Dalgalar arasında gözden kayboldu! 14 yaşındaki kızdan acı haber geldi
Aktüel

Dalgalar arasında gözden kayboldu! 14 yaşındaki kızdan acı haber geldi

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Dalgalar arasında gözden kayboldu! 14 yaşındaki kızdan acı haber geldi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde arkadaşıyla denize giren 14 yaşındaki N.B., dalgalarla mücadele ettikten sonra gözden kayboldu...

Çanakkale’de denize giren 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

 

Düğün için Çan’dan Çanakkale’ye gelen N.B. (14), saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık Mahallesi’nde denize girdi. N.B. ile E.C. (15) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. E.C. denizden kendi imkanlarıyla çıkarken, N.B. ise suyun içinde kayboldu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı. AFAD personeli ise su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı. Saat 19.30 sıralarında N.B’nin denizde cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan N.B’nin cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

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