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Yerel Buzağıyı emzirmeye götürmüştü! 16 yaşındaki genç ineğin boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti
Yerel

Buzağıyı emzirmeye götürmüştü! 16 yaşındaki genç ineğin boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti

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Buzağıyı emzirmeye götürmüştü! 16 yaşındaki genç ineğin boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti

Iğdır’ın Aralık ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, buzağıyı emzirmesi için bahçedeki ineğin yanına götürdüğü sırada göğsüne aldığı boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Iğdır’da 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, bahçede otlayan ineğin boynuz darbeleriyle ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

 

Olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Tazegün, ahırdaki buzağıyı emzirmesi için bahçede otlayan ineğin yanına götürdü. Bu sırada ineğin boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Tazegün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Tazegün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tazegün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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