Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

LAVANTANIN MUCİZESİ. İçeriğindeki "linalool" ve "linalil asetat" gibi güçlü antioksidan ve bileşenlerle tam bir şifa deposu olan lavantanın hayatımıza dokunan en önemli 10 faydası ise şu şekildedir: Kronik Uykusuzluğu Hafifletir: Beyindeki alfa dalgalarını uyararak vücudu derin bir gevşeme moduna sokar. Gece yastığa damlatılan 1-2 damla tıbbi lavanta yağı uyku kalitesini artırır. Doğal Bir Anksiyete ve Stres Savardır: Merkezi sinir sistemini yatıştırır. Gün içinde yaşanan yoğun stres, panik atak ve anksiyete semptomlarını hafifleterek kalp ritmini dengeler. Egzamayı Önler: Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde gözenekleri temizler, sebum dengesini sağlar. Lavanta suyu (hidrosolü) cilt toniği olarak kullanıldığında cildi yatıştırır. Lavanta yağı, antiinflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde egzamaya bağlı kaşıntı, kızarıklık ve kuruluğu hafifletmeye yardımcı olur. Ancak uçucu bir yağ olduğu için cilde asla doğrudan sürülmemeli, mutlaka sabit bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Şiddetli Migren ve Kas Ağrılarını Dindirir: Sabit bir yağla seyreltilerek şakaklara veya ağrıyan kaslara masajla uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır ve strese bağlı baş ağrılarını ilaçsız dindirir. Saç Dökülmesini Engeller ve Kepeği Yok Eder: Saç derisindeki kılcal damarları uyararak saç köklerini besler. Şampuana eklendiğinde kuruluktan kaynaklanan kepek sorununu ve kaşıntıyı bitirir. Hücre Yenileyicidir (Yanık ve Yara İyileştirici): Çok güçlü bir doku yenileyicidir. Hafif güneş yanıkları, mutfak yanıkları veya ufak kesiklerde acıyı anında alır ve cildin lekesiz iyileşmesini destekler. Solunum Yolunu Rahatlatır: Sıcak su dolu bir kaba damlatılan lavanta yağı buharı solunduğunda burun tıkanıklığını açar; bronşit, astım ve öksürük şikayetlerinde nefes almayı kolaylaştırır. Sindirim Sistemini Düzenler: Lavanta çayı, bağırsaklardaki düz kasları gevşeterek mide kramplarını, şişkinliği ve gaz sancılarını giderir; stres kaynaklı mide bulantılarını yatıştırır. Doğal Bir Haşere Kovucudur: Sineklik, sivrisinek, güve ve bitler bu kokudan kaçar. Yazın cilde sürülen seyreltilmiş yağı sinek savar işlevi görürken, kuru keseleri giysileri güvelerden korur. Regl Sancılarını Hafifletir: Dönem öncesinde alt karın bölgesine yapılan hafif masajlar buradaki kas kasılmalarını dindirir, dönemin getirdiği duygusal gerginliği dengeler. Lavanta uçucu yağı çok güçlü bir konsantre üründür. Bu nedenle cilde asla doğrudan sürülmemeli, ağız yoluyla (yağ olarak) tüketilmemelidir. Hamilelerin, emziren annelerin ve ciddi alerjisi olan kişilerin lavanta ürünlerini kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Lavanta bitkisi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Mısırlıların mumyalama ritüellerinde ve banyo sularında kullandığı bu bitki, günümüzde modern tıbbi çay olarak popülerliğini korumaktadır. Bir fincan kaynamış suya 1 çay kaşığı kurutulmuş tıbbi lavanta çiçeği ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 5-8 dakika demlenmeye bırakın. Fazla demlendiğinde tadı acılaşabileceği için süreyi aşmamaya özen gösterin. Akşam yemeklerinden sonra tüketildiğinde rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Hazımsızlığa ve strese birebirdir.