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Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

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Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

3 bin yıldır tıbbi tedavide kullanılan lavanta doğanın mor mucizesi; gerek görsel şölen sunan mor tarlalarıyla turizmin, gerekse eşsiz yağıyla tıbbın gözbebeği olan lavanta, egzama ve stres gibi hastalıkların kökünü kazıyor. Egzama hayat kalitenizi kabusa çeviriyorsa, aradığınız ürün mutfağınızda saklı...

#1
Foto - Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

3 bin yıldır tıbbi tedavinizin yanı sıra adeta mor bir denizi andıran tarlaları, sakinleştirici kokusu ve sunduğu yüksek ekonomik değerle lavanta, son dönemde egzamalı ciltler için evde güvenle uygulanabilecek bir ürün haline geldi. Antik çağlardan beri "temizlik" ve "şifa" ile özdeşleşen bu mor mucize, günümüzde sadece doğaya renk katmakla kalmıyor, kozmetikten tıbba kadar geniş bir yelpazede insanlığa hizmet ediyor. Egzama (atopik dermatit), cildin koruyucu bariyerinin zayıflamasıyla ortaya çıkan, yoğun kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve zaman zaman pullanma ile kendini gösteren kronik bir cilt durumudur. 3 bin yıldır tıbbi tedavinizin yanı sıra adeta mor bir denizi andıran tarlaları, sakinleştirici kokusu ve sunduğu yüksek ekonomik değerle lavanta, son dönemde egzamalı ciltler için evde güvenle uygulanabilecek bir ürün haline geldi. Antik çağlardan beri "temizlik" ve "şifa" ile özdeşleşen bu mor mucize, günümüzde sadece doğaya renk katmakla kalmıyor, kozmetikten tıbba kadar geniş bir yelpazede insanlığa hizmet ediyor.

#2
Foto - Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

1. Lavanta Nedir ve Nerede Yetişir? Lavanta (Lavandula), ballıbabagiller familyasına ait, çok yıllık, çalımsı ve aromatik bir bitkidir. Kökeni Akdeniz havzası olan bu bitki, güneşi ve süzek (suyu tutmayan), kireçli toprakları çok sever. Türkiye'de özellikle Isparta'nın Kuyucak köyü (Lavanta Kokulu Köy) ile başlayan bu serüven; günümüzde Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve son yıllarda Edirne'den Konya'ya kadar pek çok bölgede alternatif tarımın en gözde ürünü haline gelse de kuraklığa son derece dayanıklı olması, su kısıtı olan tüm bölgeler için onu mükemmel bir alternatif yapmaktadır.

#3
Foto - Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

Tarımda "Mor Altın" Dönemi: Ekonomik Değeri Neden Yüksek? Lavanta; sadece yağıyla değil, lavanta balı, lavanta çayı, kurutulmuş çiçekleri ve posasından elde edilen tütsülerle sıfır atık prensibine son derece uygun bir bitkidir. Dönüm başına sağladığı yüksek gelir ve bakımının zahmetsiz oluşu nedeniyle üreticiler tarafından "mor altın" olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda tarım turizminin (Agroturizm) de canlanmasını sağlayan mor tarlalar, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak bölge ekonomilerine ciddi katkılar sunmaktadır. Lavanta Yağı Alırken ve Kullanırken Bu Tuzağa Düşmeyin! Uzmanlar, piyasada çok fazla sahte veya sentetik esanslı lavanta yağı bulunduğu konusunda tüketicileri önemle uyarıyor: "Gerçek lavanta yağı alırken ürünün 'Tıbbi Lavanta' (Lavandula angustifolia) olmasına dikkat edilmelidir. Hibrit türlerden (Lavandula intermedia / Lavandin) elde edilen yağlar daha çok endüstriyel temizlikte kullanılır ve tıbbi etkileri düşüktür. Ayrıca uçucu yağlar cilde doğrudan sürülmemeli, zeytinyağı veya badem yağı gibi sabit bir yağla seyreltilmelidir."

#4
Foto - Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor

LAVANTANIN MUCİZESİ. İçeriğindeki "linalool" ve "linalil asetat" gibi güçlü antioksidan ve bileşenlerle tam bir şifa deposu olan lavantanın hayatımıza dokunan en önemli 10 faydası ise şu şekildedir: Kronik Uykusuzluğu Hafifletir: Beyindeki alfa dalgalarını uyararak vücudu derin bir gevşeme moduna sokar. Gece yastığa damlatılan 1-2 damla tıbbi lavanta yağı uyku kalitesini artırır. Doğal Bir Anksiyete ve Stres Savardır: Merkezi sinir sistemini yatıştırır. Gün içinde yaşanan yoğun stres, panik atak ve anksiyete semptomlarını hafifleterek kalp ritmini dengeler. Egzamayı Önler: Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde gözenekleri temizler, sebum dengesini sağlar. Lavanta suyu (hidrosolü) cilt toniği olarak kullanıldığında cildi yatıştırır. Lavanta yağı, antiinflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde egzamaya bağlı kaşıntı, kızarıklık ve kuruluğu hafifletmeye yardımcı olur. Ancak uçucu bir yağ olduğu için cilde asla doğrudan sürülmemeli, mutlaka sabit bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Şiddetli Migren ve Kas Ağrılarını Dindirir: Sabit bir yağla seyreltilerek şakaklara veya ağrıyan kaslara masajla uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır ve strese bağlı baş ağrılarını ilaçsız dindirir. Saç Dökülmesini Engeller ve Kepeği Yok Eder: Saç derisindeki kılcal damarları uyararak saç köklerini besler. Şampuana eklendiğinde kuruluktan kaynaklanan kepek sorununu ve kaşıntıyı bitirir. Hücre Yenileyicidir (Yanık ve Yara İyileştirici): Çok güçlü bir doku yenileyicidir. Hafif güneş yanıkları, mutfak yanıkları veya ufak kesiklerde acıyı anında alır ve cildin lekesiz iyileşmesini destekler. Solunum Yolunu Rahatlatır: Sıcak su dolu bir kaba damlatılan lavanta yağı buharı solunduğunda burun tıkanıklığını açar; bronşit, astım ve öksürük şikayetlerinde nefes almayı kolaylaştırır. Sindirim Sistemini Düzenler: Lavanta çayı, bağırsaklardaki düz kasları gevşeterek mide kramplarını, şişkinliği ve gaz sancılarını giderir; stres kaynaklı mide bulantılarını yatıştırır. Doğal Bir Haşere Kovucudur: Sineklik, sivrisinek, güve ve bitler bu kokudan kaçar. Yazın cilde sürülen seyreltilmiş yağı sinek savar işlevi görürken, kuru keseleri giysileri güvelerden korur. Regl Sancılarını Hafifletir: Dönem öncesinde alt karın bölgesine yapılan hafif masajlar buradaki kas kasılmalarını dindirir, dönemin getirdiği duygusal gerginliği dengeler. Lavanta uçucu yağı çok güçlü bir konsantre üründür. Bu nedenle cilde asla doğrudan sürülmemeli, ağız yoluyla (yağ olarak) tüketilmemelidir. Hamilelerin, emziren annelerin ve ciddi alerjisi olan kişilerin lavanta ürünlerini kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Lavanta bitkisi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Mısırlıların mumyalama ritüellerinde ve banyo sularında kullandığı bu bitki, günümüzde modern tıbbi çay olarak popülerliğini korumaktadır. Bir fincan kaynamış suya 1 çay kaşığı kurutulmuş tıbbi lavanta çiçeği ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 5-8 dakika demlenmeye bırakın. Fazla demlendiğinde tadı acılaşabileceği için süreyi aşmamaya özen gösterin. Akşam yemeklerinden sonra tüketildiğinde rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Hazımsızlığa ve strese birebirdir.

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