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Dünya Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişkileri artık bozamazsın. Zaten bozuk" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:18:00 - 2020-11-21 08:22:24
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna konuştu.

Televizyonda Putin'e, Rusya-ABD ilişkilerinin bozulup bozulmayacağı soruldu.

"Bozuk olanı artık bozamazsın"

Devlet Başkanı Putin, "Bozuk olan ilişkileri artık bozamazsın. Zaten bozuk" ifadelerini kullandı.

Biden'ı tebrik etmeyeceğini açıklamıştı

Rusya, 3 Kasım’da düzenlenen ABD seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden’ı şimdilik tebrik etmeyeceğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in seçim galibiyeti nedeniyle Biden’ı tebrik etmesi için seçimlerin resmi sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetmişti.

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