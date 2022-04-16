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Dünya Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü
Dünya

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 14:52:00 - 2022-04-16 15:05:14
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.

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