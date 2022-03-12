Putin vatanına ihanet etmesini istemişti! Kırımlıoğlu'dan Zelenskiy'e Türkiye teklifi

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ailesiyle Kırım’dan sürgün edildiğinde 8 aylıktı. Şimdi 78 yaşında ve Kırım Türkleri için mücadeleye devam ediyor. Cemiloğlu aynı zamanda Ukrayna Parlamentosu’nda milletvekili. Ukrayna’daki binlerce Kırım Türkünün Meclis’teki seslerinden biri. Rus işgali sürecinde Ukrayna hükümeti ve halkıyla güçlü bir dayanışma içindeler. Ruslarla müzakereleri yürüten heyette onun danışmanlarından biri de var. Ömrünü Kırım Türklerinin bağımsızlığına adayan Mustafa A. Kırımoğlu ile Ukrayna’daki son durumu Hürriyet gazetesine anlattı.

Müzakerelerden olumlu sonuç çıkar mı?

Müzakerelerden bir netice beklemiyorum. Ukrayna- Belarus sınırındaki görüşmelerde kendi şartlarını söylediler. Hiç kabul edilebilecek şeyler değildi. Kırım’ın Rus toprağı olduğunun kabulünü, kurdukları kukla Luhansk ve Donesk Cumhuriyetleri’ni Ukrayna’nın tanımasını istediler. NATO ve AB’ye girme niyetinden vazgeçin, silahları da bırakın diyorlar. Yani bizi tamamen teslim almak istiyorlar. Biz de ‘O konuları müzakere etmeyelim, ateşkesi konuşalım’ dedik. Çünkü siviller ölüyor. ‘Ateşkes size lazım, çünkü Kiev sokaklarında yüzlerce cesediniz yatıyor’ dedik. Onlar da kabul etmedi.

Sivil koridorları da açıldı sonra...

Ama insanlar geçmeye başlayınca ateş açıyorlar. Anladığıma göre Belarus ve Rusya tarafına koridor açıyorlar ama insanlar o tarafa gitmek istemiyor. Ukrayna tarafına giden sivillere de ateş ediyorlar.

Türkiye’nin konumu nasıl görülüyor?

Türkiye’nin durumu sürekli bana soruluyor. Ben de Türkiye’nin desteğinden bahsediyorum. Ama belli ekonomik sebeplerden yaptırımlara katılmıyor. Ayrıca Ruslarla müzakere için bir koridor da olması lazım. Bence ABD’nin de fikri böyle. Türkiye bunun için çok uygun tabii. Türkiye’nin Ukrayna’da çok yüksek bir itibarı ve otoritesi var. İnşallah hep de öyle olur. Sözünde duran ve adil davranan bir ülke olarak görülüyor.

Müzakere heyetinde sizin tanıdıklarınız da var mı?

Benim yardımcım da (Belarus’taki) o heyette. Ama böyle şartlar konursa görüşmelere gitmesinin anlamı yok diye düşünüyorum. Aslında bize ateş açan bir ülkenin toprağında bu müzakereleri yapmak zaten mantıksız. Büyük ihtimalle sonraki görüşmelere katılmayacak. Belarus’ta olmamalıydı.

NATO ve ABD’nin desteği sizce yeterli mi?

Aslında destek büyük. Ama biz hava sahasının kapatılmasını çok istiyoruz. Çünkü bizi havadan vuruyorlar ve biz çaresiz kalıyoruz. En büyük ihtiyacımız bu. Uzun süreli bir direnişe ve yaptırımlara Rus ekonomisinin dayanabilmesi mümkün değil.

Ukrayna’nın hava gücü yok mu, çok görmüyoruz?

Bir kısmını ilk günlerde yok ettiler. Ama Rus hava gücüyle nasıl kıyas edelim. Bizi kurtaran Bayraktarlar ama onların da sayısı yeterli değil.

Yabancı savaşçılar kimler?

Cumhurbaşkanı Zelenski bu çağrıyı yaptı. Gelenler çoğunlukla Ukrayna asıllı. Çünkü Ukrayna’nın dışında da yaşayan milyonlarca Ukraynalı var. Onlar geliyorlar. Daha da gelecekler. Başkaları da gelebilir.

Ukrayna halkı yeterince kararlı mı?

Ruslar zaten böyle bir direniş beklemiyorlardı. Etnik Rusların onları çiçeklerle karşılayacaklarını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı tabii. Açtıkları koridordan Rusya bölgesine bile giden etnik Rus yok. Zelenski’nin desteği yüzde 80’lere çıktı. Halkın böyle bir kararlılığı var.

Kırım Türklerinin durumu nasıl?

Kırım şimdi kapalı. Kırım’dan bu tarafa geliş yok. Kırım’daki gençlerimizi Ruslar askere alıyor. Buraya savaşmaya gönderiyorlar. Biz de onlara mesaj gönderiyoruz. Buraya geldiklerinde ya katil ya ceset olacaklar çünkü. ‘Askere gitmeyin’ diye uyarıyoruz. Gitmezlerse iki yıl hapis var. ‘Hapse girin ama orduya yazılmayın’ diyoruz.

“Kırım Türkleri Rus idaresinde daha rahat” diyenler var...

Mümkün değil. Kırım Türklerinin şimdiki rejim altındaki durumu Sovyetlerden bile kötü. Sovyet zamanı hiç olmazsa mutfakta konuşabiliyorduk. Şimdi Ruslar her yeri dinliyor.

Cumhurbaşkanı Zelenski ne düşünüyor?

Ben ona da söylemiştim Belarus’ta olmasın diye. ‘Türkiye’de görüşmek daha iyi olur’ dedim. O da ‘Şimdi propaganda yaparlar, bizi ateşkes istemiyormuşuz gibi gösterirler, bir deneyelim’ dedi.

En son ne zaman görüştünüz?

Ben buraya gelmeden bir hafta önce telefonla görüştük. Morali de kararlılığı da iyi. Türkiye’nin adil bir ülke olduğunu, desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenski ‘Bazı şeyleri konuşabiliriz’ şeklinde bir şey söyledi. Sizce neyi ‘konuşulabilir’ buluyor?

Bir devlet adamı zaten ‘Biz Kırım’dan vazgeçtik’ diyemez. Zelenski açıkça söyledi, ‘Bir karış toprak vermeyeceğiz’ dedi. Bu konuda çok kararlı. Konuşmak istediği şeyler Rusların ne zaman Ukrayna’dan çıkacaklarıdır...