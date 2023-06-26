  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin ulusa böyle seslendi: Wagner komutanlarına teşekkür ederim
Dünya

Putin ulusa böyle seslendi: Wagner komutanlarına teşekkür ederim

Yeniakit Publisher
2023-06-26 22:40:00 -
Putin ulusa böyle seslendi: Wagner komutanlarına teşekkür ederim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner komutanlarına teşekkür ederek sözünü tutacağını açıkladı.

Wagner paralı asker grubunun Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı gerginliğin ardından Putin yönetimine isyan ederek Moskova'ya yürümesi, ardından geri çekildiğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Putin konuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada Wagner'in lideri Prigojin'i vatana ihanetle suçlamıştı. Putin, "Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız ve bugün karşımızda olan tam bir hainliktir. Bu suçu işleyenlere sesleniyorum: Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın" demişti.

Putin'den ilk sözler

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Rus vatandaşlarına dayanıklılıkları, dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum, şantaj ve kargaşanın başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiler. Silahlı isyanlar bastırılmaya devam edecek.

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarusa giderler ya da evlerine dönerler.

Kremlin'den Wagner açıklaması
Kremlin'den Wagner açıklaması

Dünya

Kremlin'den Wagner açıklaması

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Dünya

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Erdoğan uyarmıştı... Wagner tehlikesini 4 yıl önce fark etti
Erdoğan uyarmıştı... Wagner tehlikesini 4 yıl önce fark etti

Gündem

Erdoğan uyarmıştı... Wagner tehlikesini 4 yıl önce fark etti

Rusya Wagner krizi sonrası ilk o ülkenin kapısını çaldı
Rusya Wagner krizi sonrası ilk o ülkenin kapısını çaldı

Dünya

Rusya Wagner krizi sonrası ilk o ülkenin kapısını çaldı

Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün
Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

Dünya

Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

Wagner Rus ekonomisini vurdu! Son 15 ayda böylesi olmadı
Wagner Rus ekonomisini vurdu! Son 15 ayda böylesi olmadı

Dünya

Wagner Rus ekonomisini vurdu! Son 15 ayda böylesi olmadı

Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama
Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Dünya

Wagner faaliyetlerine devam edecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor
Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor

Dünya

Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23