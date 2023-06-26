Putin ulusa böyle seslendi: Wagner komutanlarına teşekkür ederim

Wagner paralı asker grubunun Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı gerginliğin ardından Putin yönetimine isyan ederek Moskova'ya yürümesi, ardından geri çekildiğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Putin konuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada Wagner'in lideri Prigojin'i vatana ihanetle suçlamıştı. Putin, "Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız ve bugün karşımızda olan tam bir hainliktir. Bu suçu işleyenlere sesleniyorum: Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın" demişti.

Putin'den ilk sözler

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Rus vatandaşlarına dayanıklılıkları, dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum, şantaj ve kargaşanın başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiler. Silahlı isyanlar bastırılmaya devam edecek.

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu.

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Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarusa giderler ya da evlerine dönerler.