Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız...

"Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Ancak nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Tartışma Kulübü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Putin ehemmiyetli açıklamalarda bulundu:

"Son küresel olaylar, ekonomik alan da dahil olmak üzere sistemik krize doğru gidiyor. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlık durumuna tanık oluyoruz. Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor. Küresel kriz herkesi etkiliyor.

Er veya geç Batı, ortak geleceğimiz hakkında görüşmelere başlamak zorunda. Batı, başka medeniyetlerin gelişimini kontrol etmeye çalışıyor. Batı, kolonyalizm sebebiyle kör oldu. Batı ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye ve onlarla dostluk kurmaya çalıştık."

“BM değiştirilmeli”

“BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir.”

Nükleer silah kullanımına ilişkin de açıklama yapan Putin, "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Ancak nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi. Rus lider, Donbas'a ilişkin ise, "Rusya'ya katmak zorundayız, kendi başlarına hayatta kalamazlar" ifâdelerini kullandı.

Türkiye ile karşılıklı çıkarlarımız var

Putin, açıklamalarında Türkiye ile ilişkilere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider, Türkiye'nin ise güvenilir bir ortak olduğunu belirten Putin, "Erdoğan ve Türkiye kolay ortaklar değil ama anlaşmalara varmak için istek var, çok sayıda karşılıklı çıkarlarımız var" dedi.

Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Topraklarımızı kurtaracağız" denilirken AB, Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurguladı.