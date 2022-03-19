Putin Ukrayna’da köşeye sıkıştı! Pentagon’dan dikkat çeken iddia: Durma noktasına geldi!

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yazılı bilgilendirme yapan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi büyük ölçüde durma noktasında" ifadesini kullandı.

Yeni hareketler gözlemlenmiyor

Yetkili, Kiev yakınlarında, Rus kuvvetlerinin kuzey ve kuzeybatıda şehre doğru önemli ilerlemeler kaydetmediğini gözlemlediklerini, kentin doğusunda ise Rus kuvvetlerinin herhangi yeni bir hareketini gözlemlemediklerini söyledi. Ukrayna ordusunun etkili bir direnişle karşılık verdiğini belirten yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv ve Harkov yakınlarından da herhangi bir ilerleme kaydedemediğini aktardı. Yetkili, Rus güçlerinin halen Mikolayiv yakınlarında olduğunu, ancak Ukraynalıların kenti savunmaya devam ettiğini, Mariupol'da ise Rus ordusunun ağır bombardımanının devam ettiğini vurguladı.

1080 füze fırlattı

Ukrayna hava sahasının halen ihtilaflı olduğunu dile getiren yetkili, "Ukrayna Hava Kuvvetleri uçak uçurmaya, hava ve füze savunma kabiliyetlerini kullanıyor. Ruslar, savaşın başlangıcından itibaren 1080'den fazla füze fırlattı" açıklamasında bulundu. Diğer taraftan Karadeniz'de herhangi bir hareketlilik olmadığını belirten yetkili, Lviv Uluslararası Havalimanı civarında füze saldırılarının olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu ifade etti. Pentagon yetkilisi, Rusya'nın muharip gücünün yaklaşık yüzde 90'ını hala elinde tuttuğunu değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 21'inci gününde. Bir yandan savaş tüm şiddetiyle devam ederken diğer yandan müzakereler sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “uzlaşma için umut var” diyerek müzakerelerle ilgili olumlu gidişatı duyurdu. Putin ise "Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok" dedi. Öte yandan savaşın başlangıcından beri barıştan yana tavır sergileyen ve Antalya zirvesi ile Batılı ülkelere fark atan Türkiye de barış çabalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dünyaca ünlü dergi Financial Times’ın sızdırdığı Rusya ile Ukrayna arasındaki 15 maddelik barış planı gündeme bomba gibi düştü. Planda Türkiye ayrıntısı da dikkat çekiyor. Ayrıca Ukrayna için İsveç modeli de gündemde.