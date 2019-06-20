Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"

Televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kurulması planlanan Anayasa Komitesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Türkiye ve İran ile yapacağız"

Putin, ABD ile Suriye konusunda "büyük bir anlaşma" imzalamalarının mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru karşısında da şu ifadeleri kullandı: "Biz ne müttefiklerimizi ne çıkarlarımızı ne de prensiplerimizi pazarlık konusu yaparız. Fakat partnerlerimizle belli başlı mühim konuların çözümü için ortak bir anlayışta birleşebilir, uzlaşabiliriz. Ortak çabalarımızla çözümlememiz gereken başlıca sorunlardan biri de, Suriye için bir anayasa komitesi oluşturmak ve bu komitenin çalışmalarını başlatmak ve çalışma kurallarını belirlemektir. Bunu başta, Suriye meselesinde birlikte belirgin bir ilerleme kaydettiğimiz partnerlerimiz Türkiye ve İran ile yapacağız. Elbette bu ülkedeki krizin tarafı olan ABD gibi ülkeler de bu çalışmalara dahil olabilir."