Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 önerisine yönelik açıklama yaptı.06 Eylül 2019 Cuma 13:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 ile iş birliğine açık olduğunu belirterek, ''Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta (G7) bulunması uygun olacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.
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