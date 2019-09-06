Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 önerisine yönelik açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 ile iş birliğine açık olduğunu belirterek, ''Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta (G7) bulunması uygun olacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.

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