Putin son kez uyardı! 'Karşılık veririz'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi halinde karşılık vereceklerini açıkladı.05 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
ABD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıklamasının Rusya Devlet Başkanı Putin'den gözdağı geldi. Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi durumunda ülkesinin karşılık vereceğini dile getirdi.
BD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıklamasının Rusya Devlet Başkanı Putin'den gözdağı geldi.
"Karşılık veririz"
Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi durumunda ülkesinin karşılık vereceğini dile getirdi.
Rus lider, "ABD anlaşmadan çıkarsa, karşılık vermek zorunda kalırız" dedi.
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