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Dünya Putin sahil kentini de vurdu
Dünya

Putin sahil kentini de vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın sahil kenti Mikolayiv’i bombaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:04:00 -
Putin sahil kentini de vurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın Mikolayiv kentini de vurdu.

Öğle saatlerinde Rus ordusunun kente saldırı gerçekleştirmesinin ardından Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, orduya ilişkin görüntülerin yayınlanmaması konusunda uyarıda bulunarak, “Ukrayna’dan iyi günler. Rusya, gündüz şehri ve sivil yerleşim alanlarını vuruyorlar. Rica ediyorum görüntü yayınlamayın. Kimseye yardım etmiş olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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