Putin resmen çıldırmış olmalı... Savaş esirlerini Kızıl Meydan'da yürütecek
Rusların bu yıl Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde kutlayacakları Zafer Bayramı için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Batı medyası, 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da yapılacak görkemli etkinlikte Ukrayna'da esir düşen 500 kişinin yürütülebileceğini iddia etti. Öte yandan Ukrayna'daki savaş için "operasyon" ifadesini kullanan Rusya Lideri Vladimir Putin'in "Zafer Bayramı"ndaki konuşmasında Ukrayna'ya resmen "savaş ilanı" yapabileceği ileri sürüldü.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 70. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.
Putin 9 Mayıs'ta zafer konuşması yapacak
Batı medyasında yer alan haberlere göre Putin, 9 Mayıs'ta bir zafer konuşması yapacak ve böylece savaşta verdikleri kayıpların üzerini örtecek. Moskova yönetimi 5 gün sonraki tören için hazırlıklarını yoğunlaştırırken Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan kutlamalarda görkemli bir geçit töreni yapılacak.
Esirleri Kızıl Meydan'da yürütecekler
The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.
Resmen savaş ilanını duyurabilir
9 Mayıs'taki törene ilişkin bir çarpıcı iddia da ABD medyasından geldi. CNN, ilk günden beri Ukrayna'daki işgale operasyon diyen Putin'in, Zafer Bayramı'nda resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.