0553 313 94 23

Putin o ülkeye uçuşu yasakladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
Putin o ülkeye uçuşu yasakladı!

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Gürcistan’da geçici olarak bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü için gerekli desteğin sağlanması talimatının verildiği kararnamede, tur operatörü şirketlere de Gürcistan’a yönelik tur satışlarını durdurma tavsiyesi verildi.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için Parlamento önünde toplanmıştı.

Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah saatlerine kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma operasyonunu sürdürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
  1. rusya
  2. Putin
  3. Gürcistan
  4. protesto
  5. yasak
  6. tiflis
  7. Havayolu şirketleri
  8. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da feci kaza: 4’ü çocuk, 10 yaralı
    1. Manisa’da feci kaza: 4’ü çocuk, 10..
    2. Domates yüklü tır devrildi, tonlarca..
    3. Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi..
    4. Putin o ülkeye uçuşu yasakladı!
    5. 23 Haziran seçmen kaydı sorgulama |..
    6. Binali Yıldırım İstanbullulara müjdeyi..
    7. 23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta..
    8. Kız kardeşini döverek otobüsten..
    9. Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler
    10. Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?
    11. Romatoloji nedir?
    12. "Organlarıyla umut olan öğrenci"..
    13. Almanya'da "Türk Film Günleri"
    14. "Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya..
    15. Kafadan yapışık siyam ikizleri 1..
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    17. Kız isteme töreninde dehşet
    18. "Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte..
    19. Hatay'da asayiş uygulaması
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
    21. Başkentte bir kişi silahla sırtından..
    22. "Erdoğan sadece milletin hür iradesine..
    23. Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü
    24. Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere..
    25. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019
    27. Şehidin kardeşi motor kazasında..
    28. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    29. Gürcistan’da tansiyon dinmiyor
    30. Basketbolda maçın ardından
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!