  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin küplere binecek! Ukraynalı askerler o Avrupa ülkesinde eğitime alınıyor!
Dünya

Putin küplere binecek! Ukraynalı askerler o Avrupa ülkesinde eğitime alınıyor!

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 15:19:00 - 2022-04-26 15:23:22
Putin küplere binecek! Ukraynalı askerler o Avrupa ülkesinde eğitime alınıyor!

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı.

Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade eden Lambrecht, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.

'Alman Ordusunun imkanları Sınırlı'

Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.

Bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini ifade eden Lambrecht, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya Gepard tipi uçaksavar tankların verilmesine imkan sağlamak için karar aldığına işaret etti.

Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' Uçaksavar Tedariki

Ayrıca Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle "halka değişimine" giriştiklerini aktaran Lambrecht, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerinin, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağının altını çizdi.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi. .

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay