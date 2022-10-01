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Dünya Putin konuşurken Rus kuklası Kadirov ağladı
Dünya

Putin konuşurken Rus kuklası Kadirov ağladı

Rus kuklası Kadirov'un, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı ilhak açıklaması sırasında ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 01:29:00 -
Putin konuşurken Rus kuklası Kadirov ağladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılan referandumun ardından Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhak edildiğini açıkladı.

4 bölgenin Rusya topraklarına katılmasıyla birlikte imzalar atıldı ve anlaşmalar tüm dünyaya duyuruldu.

Kadirov ağladı

Putin, Moskova'daki basın toplantısında konuşurken dikkat çeken bir an kameralara yansıdı.

Putin konuştuğu sırada Çeçen lider Ramazan Kadirov, gözyaşlarına hakim olamadı.

Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlarla öldürülmesi sonrası direniş kırıldı.

Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.

 

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