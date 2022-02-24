  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı
Dünya

Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın başladığını duyurduktan sonra, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de sivil yerleşim yerlerindeki patlama anı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 07:45:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri geliyor. Rusların rastgele füze saldırılarına hedef olmak istemeyen Ukrayna halkı Kiev'i terk etmeye başladı.

Perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmada Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay