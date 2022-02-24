Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın başladığını duyurduktan sonra, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de sivil yerleşim yerlerindeki patlama anı kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri geliyor. Rusların rastgele füze saldırılarına hedef olmak istemeyen Ukrayna halkı Kiev'i terk etmeye başladı.
Perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmada Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.