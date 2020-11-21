  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin imzayı attı! Rusya'dan AB'ye misilleme
Dünya

Putin imzayı attı! Rusya'dan AB'ye misilleme

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2021'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:08:00 -
Putin imzayı attı! Rusya'dan AB'ye misilleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

AB, eylül ayında aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 6 aylığına uzatmıştı.

Karşılıklı ekonomik yaptırımlar

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay