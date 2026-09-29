  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oysa tarihi ve saati haftalar öncesinden belli YP’den resepsiyondan kaçmaya MYK kılıfı "Siyasal-askeri casusluk" soruşturması Mahrem bilgileri FETÖ’ye aktarmışlar Osmaniye'deki acı olayda yayın yasağı kararı! RTÜK duyurdu: Soruşturma tamamlanana kadar yasak getirildi! İblis, suç kanıtlarını yok etmenin peşinde! Enkazdaki şehitlerin üzerine üs kuruyor Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!” Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı! Yurda dönen Balcı emniyete teslim oldu: 4. dalgada gözaltı sayısı 9’a yükseldi Kur'an ile dalga geçen soytarı, 19 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar
Dünya Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi
Dünya

Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630’a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500’ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130’a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.

NATO Karargahı'ndan Kremlin'e açık tehdit! Putin'in çabaları boşuna! Her an tepenize inmeye hazırız
NATO Karargahı'ndan Kremlin'e açık tehdit! Putin'in çabaları boşuna! Her an tepenize inmeye hazırız

Dünya

NATO Karargahı'ndan Kremlin'e açık tehdit! Putin'in çabaları boşuna! Her an tepenize inmeye hazırız

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar
Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Dünya

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı
Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı

Dünya

Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23