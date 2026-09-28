A Milliler'den dev sınav! İtalya maçı ilk 11'leri açıklandı!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Fransa mağlubiyetinin ardından mutlak galibiyet hedefleyen millilerimizin kritik mücadeledeki ilk 11'leri netleşti.
A Milliler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yla karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya da ilk karşılaşmasında sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti.
İLK 11'LER
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Merih, Eren, Salih, Orkun, Can, Arda, Oğuz, Barış.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Ruggeri, Fagioli, Esposito, Raspadori, Frattesi, Scalvini, Bastoni, Esposito.
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