Denizden babam çıksa yerim diyenler: Buyrun! Ada çıktı

İzlanda’nın güney kıyıları açıklarında başlayan denizaltı volkanik faaliyetleri, denizin ortasında tamamen yeni bir kara parçasının ortaya çıkmasına neden oldu.

Surtsey’in oluşum süreci 1963’te deniz tabanındaki volkanik patlamalarla başladı. Patlamalar sırasında yüzeye çıkan volkanik malzemeler zaman deniz seviyesinin üzerine yükseldi ve zamanla yeni bir adanın ortaya çıkmasına neden oldu.

YENİ ADAYA YAŞAM NASIL ULAŞTI?

Surtsey’in ortaya çıkması, araştırmacılara daha önce yaşam bulunmayan yeni bir kara parçasındaki doğal süreci takip etme fırsatı sundu. Bilim insanları bitkilerin, hayvanların ve diğer canlıların adaya hangi yollarla ulaştığını incelemeye başladı. Adanın fiziksel değişimiyle birlikte yaşamın yerleşme aşamaları da kayıt altına alındı.