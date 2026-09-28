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Dünya Denizden babam çıksa yerim diyenler: Buyrun! Ada çıktı
Dünya

Denizden babam çıksa yerim diyenler: Buyrun! Ada çıktı

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Denizden babam çıksa yerim diyenler: Buyrun! Ada çıktı

İzlanda’da denizin altında oluşan volkanik patlamaları yeni bir ada oluşturdu. Yıllar içinde büyüyerek Surtsey adını alan ada, bilim insanlarına da yaşamın yeni oluşan bir kara parçasına nasıl yerleştiğini inceleme fırsatı sundu.

İzlanda’nın güney kıyıları açıklarında başlayan denizaltı volkanik faaliyetleri, denizin ortasında tamamen yeni bir kara parçasının ortaya çıkmasına neden oldu.

Surtsey’in oluşum süreci 1963’te deniz tabanındaki volkanik patlamalarla başladı. Patlamalar sırasında yüzeye çıkan volkanik malzemeler zaman deniz seviyesinin üzerine yükseldi ve zamanla yeni bir adanın ortaya çıkmasına neden oldu.

YENİ ADAYA YAŞAM NASIL ULAŞTI?

Surtsey’in ortaya çıkması, araştırmacılara daha önce yaşam bulunmayan yeni bir kara parçasındaki doğal süreci takip etme fırsatı sundu. Bilim insanları bitkilerin, hayvanların ve diğer canlıların adaya hangi yollarla ulaştığını incelemeye başladı. Adanın fiziksel değişimiyle birlikte yaşamın yerleşme aşamaları da kayıt altına alındı.

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