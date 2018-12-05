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Putin ile Maduro görüştü! "Zafer kazanacağız"

Vladimir Putin, Nicolas Maduro ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında görüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Elbette güç yardımı ile durumu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi, açık şekilde terör eylemi özelliği taşıyan her türlü eylemi kınıyoruz." dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:16
Putin ile Maduro görüştü! "Zafer kazanacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında görüştü.

Putin, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da durumun zor olduğunu bildiklerini aktardı.

Maduro'nun toplumda karşılıklı anlayışa ulaşması ve muhalefet ile ilişkilerin sağlanmasına yönelik çabalarını desteklediklerini bildiren Putin, "Elbette güç yardımı ile durumu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi, açık şekilde terör eylemi özelliği taşıyan her türlü eylemi kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Venezuela ile ekonomik ilişkilerinin geçen yıl zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminde düşüş yaşandığını vurguladı.

Putin, bu olumsuz eğilimin kırıldığını ve bu yıl ticaret hacminde belli bir yükseliş yaşandığını kaydetti.

Nicolas Maduro da geleceğin çok iyi olacağını belirterek, "Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız." ifadesini kullandı.

Farklı türdeki tehdit ve saldırganlığa maruz kaldıklarını ancak bu sürecin kendilerine ders olduğunu aktaran Maduro, "Son yüzyıl ve daha fazla süreç boyunca bölgemize bu şekilde davranıldı. Bana öyle geliyor ki Rusya ile Venezuela arasında var olan ekonomik ilişkilere uygun, oldukça kapsamlı bir programı sağlayacak noktayı bulduk." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:16
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Vladimir Putin
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