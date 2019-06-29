Putin halefiyle ilgili soruya cevap verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Financial Times’a verdiği röportajda halefinin kim olacağına ilişkin bir soruya karşılık, seçimi halkın yapacağı yanıtını verdi.

Putin, "Hiç abartmadan 2000 yılından beri bunu düşündüğümü söyleyebilirim. Durum değiştikçe insanlara yönelik talepler de değişiyor. Nihayetinde kararı Rusya halkı vermeli. Son söz seçmene, Rusya halkına ait" dedi.

Rus lider, "Sizin ülkenizde bir lider görevinden ayrıldığında, gelecek lider doğrudan halkın oyuyla değil, iktidar partisi tarafından seçiliyor. Rusya’da durum farklı, biz demokratik bir ülkeyiz. Üst düzey bir yetkili, Boris Yeltsin gibi politikadan emekli olmak istediği için ya da görev süresi bittiği için, herhangi bir nedenden görevinden ayrılırsa, gizli oylama yoluyla bir seçim gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus lider, mevcut devlet başkanının her zaman birini destekleyebileceğini, ancak nihai seçimin halk tarafından yapılacağını söyledi.

Rusya’nın ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin, 1999’un son gününde istifa etmiş ve görevini dönemin Başbakanı Putin’e devretmişti. Daha sonra mart ayında yapılan seçimlerde Putin devlet başkanı olarak seçilmişti.