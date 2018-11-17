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Putin eczane eczane dolaşıp fiyat sordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sokağa indi. Rus halkının ilaç tedariki ve ilaçların fiyat uygunluğunu denetlemek için eczaneleri tek tek dolaşıp fiyat sordu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:14
Putin eczane eczane dolaşıp fiyat sordu

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hükümet yetkilileriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilaç sektörü ile ilgili bilgiler aldı. Putin yapılan toplantıda konuşarak, Dün Dünya Diyabet Günü’ydü. Bu nedenle çalışmaları incelemek istedim. Ülkemizde yaklaşık 4 buçuk milyon diyabet hastası Rusya vatandaşı var. Diyabet ilaçlarında yüzde 30 ilaç üretimimiz var. Bu üretimi artırmalıyız” dedi.

Rusya'da e-reçete sistemine geçilmeli

Rus ilaç endüstrisini yakından takip ettiklerini belirten Putin, “Son altı yılda, kalite ve güvenlik kriterlerini tam olarak karşılayan yaklaşık üç bin yerli ilaç kaydedilmiştir. Piyasada farklı fiyat listesine dair 554 ilaç ismi listelenmiş. Bu iyi değil. Hayati hastalıklar konusunda halkın direkt ve alım gücüne uygun ilaçların piyasada bulunması gerekir. Ayrıca 2024 yılına kadar Rusya’da e-reçete sistemine geçilmeli” diye konuştu.

 

Eczanelerde ilaç sordu

Toplantıda halkın ilaçlara erişebilirliğinin ve fiyatların halkın alım gücüne göre uyarlanmasını isteyen Putin, bu toplantının ardından St. Petersburg’ta faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasını ziyaret etti. Burada fabrikadaki üretim faaliyetlerini inceleyen Putin, fabrika yöneticileri ile görüşerek ilaç üretimleri hakkında bilgiler aldı. Bu ziyaretin ardından sokak gezisine çıkan Putin, gördüğü eczanelere girdi. Burada eczacılar ile sohbet eden Putin, hayati öneme sahip ilaçların varlığını ve ilaçların fiyatlarını sorguladı.

Putin’i karşılarında gören eczacıların mutluluğu ve şaşkınlığı objektiflere yansıdı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:14
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. eczane
  3. ilaç
  4. diyabet
  5. e-reçete

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