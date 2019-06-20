Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "felaket" olacağını söyledi.20 Haziran 2019 Perşembe 16:00
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtladı.
Son zamanlarda ABD ile İran arasında artan gerilime dair de bir değerlendirmede bulunan Rus lider, "Eğer ABD İran'a karşı güç kullanırsa bu Ortadoğu için felaket olur" dedi.
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