Putin bu işe çok kızacak! İspanya da bombayı ateşledi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararlarının, İspanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini reddettiğinin bir göstergesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol bakan, "Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşanan sivil katliamına ilişkin gördüğümüz, dayanılmaz görüntüler bizleri derinden üzüyor. İspanya, savaş suçlarının derhal soruşturulmasını talep ediyor." dedi.

İspanya'nın 38 ülke ile birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve bu suçlardan sorumlu diğer kişilerin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına başvurduğunu hatırlatan Albares, "Bu cezasız kalmamalı ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, Rus diplomatların ve büyükelçilik personelinin sınır dışı işlemlerinin "birkaç günde gerçekleşeceğini" kaydetti.

Fransa, Almanya, Danimarka, Litvanya, İsveç, İtalya, Slovakya, Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan birçok Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.