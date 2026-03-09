  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler! NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda İran'dan fırlatılan füzeler BAE'yi vurdu! Körfez ateş çemberine döndü Sahte Atatürk bitti, sahte hücre başladı! Seküler bağnazlar yine ağlayacak bir şey buldu Yahudi protestocudan akılalmaz oyun! Kendi kendine saldırı süsü verdi İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit Kabine toplandı İşte siyonist sahtekarlığı bu! Yaşlı başlı adam saldırıya uğramış gibi rol yaptı
Ekonomi Putin, Avrupa'ya kapıyı araladı
Ekonomi

Putin, Avrupa'ya kapıyı araladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin, Avrupa'ya kapıyı araladı

Rusya lideri Vladimir Putin, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminin tümüyle sona erebileceğini söyledi. Putin, Avrupa ile enerji alanında tekrar çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle enerji sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının bir haftada yüzde 30 arttığına işaret eden Putin, "Mevcut yüksek emtia fiyatlarının kesinlikle geçici olduğunu anlamak gerekiyor. Bu çok açık bir şey." dedi.

Putin, Rus şirketlerinin mevcut yüksek enerji fiyatlarından faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

 

Avrupa'nın Rus doğal gazı ithalatını tümüyle durdurmayı planladığını belirten Putin, Rusya'nın da daha öncesinde Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurabileceğini söyledi.

Putin, Hürmüz Boğazı'nın gelişmeler nedeniyle kapandığına dikkati çekerek, "Bu güzergah üzerindeki nakliyeye bağlı petrol üretimi gelecek ay tamamen durabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünü dile getiren Putin, "Avrupalı şirketler bize uzun vadeli, sürdürülebilir, siyasi konjonktürden bağımsız ortak bir çalışma sunmaya karar verirlerse, Avrupalılarla çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Bununla birlikte Putin, ortak çalışma için Avrupa'dan "sinyal" gelmesi gerektiğini kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23