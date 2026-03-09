  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den önemli açıklamalar Avcılar'da sahte plaka ve ehliyetsiz sürüşe rekor ceza: "Motorun değeri cezanın dörtte biri"
Gündem Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Gündem

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu Suç Örgütü” davasının görüldüğü duruşma salonunda hakim ve savcıları, “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” diyerek tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yaverleri hakkında görülen çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasında mahkeme heyetini açıktan tehdit etti. Özel, “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” dedi.

 

Haddini aşan Özel'in sözleri, CHP’lilerin çelişkili davranışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Zira Hakim ve savcıları "kanunlara uymaya" davet eden CHP lideri, mahkeme salonunda basın açıklaması yaparak ve bunu kameralara çektirerek bizzat usul kurallarını ihlal etti.

 

Hukuk çevrelerinden gelen ilk değerlendirmelere göre söz konusu ifadeler, yargı bağımsızlığını doğrudan tehdit eden bir nitelik taşıyor. Zira AK Partililere yönelik de yolsuzluk soruşturmaları ve gözaltıların olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yargının tarafsız hareket ettiği açıkça görülüyor. Özel’in suçu ve suçluyu savunmak için skandal sözlerle mahkeme heyetini açıkça tehdit etmesi sonucu nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacağı merak konusu oldu.

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!
İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!

Gündem

İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var
4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

Gündem

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23