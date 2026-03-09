Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yaverleri hakkında görülen çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasında mahkeme heyetini açıktan tehdit etti. Özel, “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” dedi.

Haddini aşan Özel'in sözleri, CHP’lilerin çelişkili davranışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Zira Hakim ve savcıları "kanunlara uymaya" davet eden CHP lideri, mahkeme salonunda basın açıklaması yaparak ve bunu kameralara çektirerek bizzat usul kurallarını ihlal etti.

Hukuk çevrelerinden gelen ilk değerlendirmelere göre söz konusu ifadeler, yargı bağımsızlığını doğrudan tehdit eden bir nitelik taşıyor. Zira AK Partililere yönelik de yolsuzluk soruşturmaları ve gözaltıların olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yargının tarafsız hareket ettiği açıkça görülüyor. Özel’in suçu ve suçluyu savunmak için skandal sözlerle mahkeme heyetini açıkça tehdit etmesi sonucu nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacağı merak konusu oldu.