Gündem Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İBB 'yolsuzluk' ilk duruşmasından sonra yaptığı açıklamalarda mahkeme heyetine söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ata

chp baştan aşağı suç makinasına dönüştü. ivedilikle kapatılmalı. çünkü halkı kin ve nefrete sürükleyen bir odak görünümde şu anda...
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
