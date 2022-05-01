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Dünya 'Putin ameliyata girecek' iddiası! İşte koltuğunu devredeceği o isim
Dünya

'Putin ameliyata girecek' iddiası! İşte koltuğunu devredeceği o isim

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya lideri Putin'in kanser ameliyatı geçireceği öne sürüldü. İddiaya göre Putin, bu süreçte koltuğunu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'e emanet edecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:26:00 -
'Putin ameliyata girecek' iddiası! İşte koltuğunu devredeceği o isim

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 67'nci gününde devam ederken İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağı iddiası, Kremlin içinden bir kaynağa dayandırıldı.

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken bu süreçte Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim de belirtildi. İddiaya göre, Putin ameliyattayken koltuğunu 2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyini yöneten Nikolay Patruşev'e bırakmayı düşünüyor.

Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev bürokraside güçlü bir figür olarak biliniyor.

'Batı ile yeniden ilişki kuracak bir halef istiyorlar'

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi Putin'in yerine getirmek için harekete geçti. İngiliz basınına göre, Putin'in yerine düşünülen dört isimden biri de Patruşev.

Kremlin kaynakları, Putin'in 9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacağını çünkü Putin'in 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istediğini bildirdi.

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