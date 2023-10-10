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Gündem Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler
Gündem

Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler

Yeniakit Publisher
2023-10-10 01:28:00 -

Maltepe’de kuyumculuk yapan B.B.’nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. Polisin çalışmasıyla gaspçılar yakalandı.

Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde 12 Eylül günü meydana gelen olayda, iddialara göre, kuyumculuk yapan B.B. haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı’ya Marmaray ile götürüyordu. Olay günü de aynı şekilde içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi. Araçtan çantaları indirdiği sırada bir süre önce gelip park etmiş araç hareket edip yanına geldi. İçinden inen gaspçılar adama sarıldı ve bir diğeri ise para ve altınları alıp araca koydu. Gaspçılardan biri B.B. ile yaşadığı boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Ama araca binip kaçtılar.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayakkabı da bir ipucu oldu. Gasp Büronun deneyimli dedektifleri o ayakkabıdan yola çıkıp şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 85 ayrı noktadan 220 saat incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park etmiş şekilde duran araç para dolu çantalar inince hareket edip biranda saldırıyorlar ve paraları alıp kaçıyorlar.

Kaynak: İHA

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