0553 313 94 23

Pulmoner rehabilitasyon tedavisi

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şube Başkanı Prof.

14 Mart 2019 Perşembe 12:26
Pulmoner rehabilitasyon tedavisi

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şube Başkanı Prof.Dr. Ahmet Başoğlu, kronik solunum hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hisseden, günlük aktivitelerini yapmakta güçlük çeken hastaların göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra ‘pulmoner rehabilitasyon’ programlarından yararlanabileceğini söyledi.


Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şube Başkanı Prof.Dr. Ahmet Başoğlu, “Sağlık Bakanlığı Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuyla ilişkin sağlık personellerinin ve toplumumuzun bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl 10-16 Mart 2019 tarihleri arasında Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiş olup bu çerçevesinde tüm yurtta GARD Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği ile birlikte konu ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılması planlanmıştır. Pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen tedaviye ek bir yöntemdir. Kronik solunumun yolu hastalıklarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür” diye konuştu.



Pulmoner rehabilitasyon kimlere uygulanır?


Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, pulmoner rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği konusunda şunları söyledi: “Süregelen nefes darlığı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon her yaşta ki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım bronşektazi interstisyel akciğer hastalıkları kistik fibrozis göğüs duvarı hastalıkları nöromusküler hastalıklar akciğer nakli öncesi ve sonrası akciğer kanseri obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir.”



Pulmoner rehabilitasyonun amaçları


Pulmoner rehabilitasyonun amaçlarına değinen Başoğlu, “Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önleme, egzersiz toleransının artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması ve sağ kalımda artış sağlanması. Sonuç olarak kronik hastalığından dolayı nefes darlığı çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmalısınız. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği olarak, GARD Türkiye çerçevesinde, tüm hekimleri kamu yetkililerini ulusal örgütleri ve ulusal ve yerel medyayı birlikte çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    1. Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    2. Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri..
    3. Kano: Gloria 2019 Cup
    4. Murat Erkan kimdir nereli ve kaç..
    5. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    6. Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren..
    7. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    8. Anka’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    10. Savunma Sanayi Başkanı Demir..
    11. Altın fiyatları
    12. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    13. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    15. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    16. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    17. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    18. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    19. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    20. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!