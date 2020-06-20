  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı

Van ve Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:01:50 -
Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı

Van ve Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.


Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Güvercini ile Muradiye ilçesinde duyarlı İdris Tayacan isimli vatandaş tarafından bulunan Puhu, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi. Polis ekiplerinden ve vatandaştan teslim alınan Puhu ve Kaya Güvercinin tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı