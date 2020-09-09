PUBG Mobile indir

PUBG Mobile bilgisayar oyunu gençleri internet mecrasına bağımlı hale getiren ve adete kendine bağlayan bilgisayar oyunlarından biri. Genç nesile sosyal izalasyona yöneltip agresif davranışları teşvik eden bilgisayar oyunlarından biri olan Tencent isimli şirket tarafından kurulan PUBG Mobile bilgisayar oyunu internet kullanıcıları tarafından dünya çapında oynanan bir oyun.

PUBG mobile 100 oyuncu aynı anda oynayabiliyor. Konsol oyunu olan PubG Oyunu olan PUBG mobile (ya da İngilizce ismiyle PUBG Mobile), PlayerUnknown's Battlegrounds isimli mücadeleci First Person Shooter oyunun mobil versiyonudur.

Oyun, bir adaya uçakla bırakılan 100 oyuncunun arasında birinci olmaya çalışma yarışını ifade ediyor. Oyuncular, takımlar halinde ya da bireysel olarak rakiplerini öldürerek hayatta kalmaya çalışıyor. PUBG oyununun, şimdilik bilgisayar ve mobil sürümü mevcut.

Oyuncular, PUBG ve PUBG Mobil oyunlarında ilerlemek için pek çok yöntem deneyerek mücadele veriyor.

Bilgisayar oyunlarının zararları nelerdir?

Uzmanlara göre sanal oyunlar, gerçek ve gerçek olmayan kavramların tartışılmasına ve birbirine karıştırılmasına en önemlisi de davranışsal bağımlılığa yol açabiliyor. Araştırmalara göre şiddet içeren sanal oyunları oynayan gençlerin rüyalarında savaşa devam ediyorlar. Bu noktada, anne ve baba rol model olmalı ve ailenin birlikte geçirdiği zamanın artırılması büyük önem taşıyor.

Gençleri sanal oyun tehlikesinden uzak tutmak için ailelerin, aile içi iletişimin kalitesi artırması, oyunların sınırlandırılması, dijital oyunların, içerik yönünden değerlendirilmesi ve yaş gruplarına göre sınıflandırılması gerekiyor.