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Spor Puan durumu Süper Lig
Spor

Puan durumu Süper Lig

Süper Lig’de hezeyan dorukta. Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken, Süper Lig 3. Hafta maçları geride kaldı.Süper Lig 3. Hafta karşılaşmasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı vardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0 biterken, Konyaspor-Beşiktaş 4-1, Trabzonspor-Yeni Malatya 3-1 sonuçlandı. Peki Puan durumu nedir? Süper Lig puan durumu ne? Hangi takımın kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:28:00 - 2020-09-30 16:32:50
Puan durumu Süper Lig

Süper Lig’de 3. Hafta geride kaldı. Karagümrük-Başakşehir karşılaşması ile başlayan Süper Lig 3. Hafta maçlarında Karagümrük evinde Başakşehir’i 2-0 yendi. Kayserispor kendi sahasında BB Erzurumspor’a 3-1 yenildi. Süper Lig’in üçüncü haftasında futbolseverler derbi maçı için nefeslerini tuttu. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe maçında gol çıkmadı. Derbi maç sonucu Galatasaray-Fenerbahçe 0-0. Süper Lig üçüncü hafta karşılaşmaları Rizespor-Alanyaspor 1-1, Sivasspor-Ankaragücü 0-0, Konyaspor-Beşiktaş 4-1, Antalyaspor-Denizlispor 1-0.

Süper Lig 4. Hafta karşılaşmaları

Süper Lig 4. Hafta maçları merak ediliyor. Peki Süper Lig 4. Hafta hangi takım kimle oynayacak? İşte Süper Lig 4. Hafta maçları.

Gaziantep FK-Trabzspor 2 Ekim Cuma saat 20:00’da

Ankaragücü -Kayserispor 2 Ekim Cuma saat 20:00’da

Yeni Malatya-Antalyaspor 3 Ekim Cumartesi saat 13:30’da

BB Erzurumspor-Rizespor 3 Ekim Cumartesi saat 16:00’da

Süper Lig puan durumu

Puan durumu Süper Lig. Süper Lig 3. hafta maçları sonrası puan durumu merak ediliyor. Süper Lig 3. hafta maç sonuçlarına göre lider Karagümrük puanı 7 olurken, Karagümrük'ü Alanyaspor 7 puanla takip ediyor. Galatasaray puan durumu listesinde 7 puanla üçüncü sırada yer alırken 4. sırada Antalyaspor ve 5. sırada Hatayspor'un 7 puanı bulunmakta. Fenerbahçe 5 puanla 8. sırada yer alırken, 10. sırada Trabzonspor 11. sırada ise Beşiktaş'ın 4 puanı var.

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