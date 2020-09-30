Süper Lig’de 3. Hafta geride kaldı. Karagümrük-Başakşehir karşılaşması ile başlayan Süper Lig 3. Hafta maçlarında Karagümrük evinde Başakşehir’i 2-0 yendi. Kayserispor kendi sahasında BB Erzurumspor’a 3-1 yenildi. Süper Lig’in üçüncü haftasında futbolseverler derbi maçı için nefeslerini tuttu. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe maçında gol çıkmadı. Derbi maç sonucu Galatasaray-Fenerbahçe 0-0. Süper Lig üçüncü hafta karşılaşmaları Rizespor-Alanyaspor 1-1, Sivasspor-Ankaragücü 0-0, Konyaspor-Beşiktaş 4-1, Antalyaspor-Denizlispor 1-0.

Süper Lig 4. Hafta karşılaşmaları

Süper Lig 4. Hafta maçları merak ediliyor. Peki Süper Lig 4. Hafta hangi takım kimle oynayacak? İşte Süper Lig 4. Hafta maçları.

Gaziantep FK-Trabzspor 2 Ekim Cuma saat 20:00’da

Ankaragücü -Kayserispor 2 Ekim Cuma saat 20:00’da

Yeni Malatya-Antalyaspor 3 Ekim Cumartesi saat 13:30’da

BB Erzurumspor-Rizespor 3 Ekim Cumartesi saat 16:00’da

Süper Lig puan durumu

Puan durumu Süper Lig. Süper Lig 3. hafta maçları sonrası puan durumu merak ediliyor. Süper Lig 3. hafta maç sonuçlarına göre lider Karagümrük puanı 7 olurken, Karagümrük'ü Alanyaspor 7 puanla takip ediyor. Galatasaray puan durumu listesinde 7 puanla üçüncü sırada yer alırken 4. sırada Antalyaspor ve 5. sırada Hatayspor'un 7 puanı bulunmakta. Fenerbahçe 5 puanla 8. sırada yer alırken, 10. sırada Trabzonspor 11. sırada ise Beşiktaş'ın 4 puanı var.