PTT’den "Ramazan gelenekleri" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, "Ramazan gelenekleri" konulu anma pulu, ilk gün zarfı ve ilk gün damgasını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ramazan gelenekleri" pulu 3 lira 10 kuruş bedelle, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait 'www.filateli.gov.tr' web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak için alınan tedbirler nedeniyle bu ürünleri almak isteyenler, filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek.

30 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilere, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 30 Nisan 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT’ye iletildiği takdirde karşılanacak.