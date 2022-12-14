PTT'den “Enerji Tasarrufu Günü” konulu özelgün zarfı
PTT AŞ tarafından “Enerji Tasarrufu Günü” özelgün zarfı 14 Aralık 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
Yeni Akit Ankara
PTT AŞ, 14 Aralık 2022 tarihinde “Enerji Tasarrufu Günü” konulu 15 TL bedelli özelgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Enerji Tasarrufu Günü 14.12.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.