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Ekonomi PTT'den “Enerji Tasarrufu Günü” konulu özelgün zarfı
Ekonomi

PTT'den “Enerji Tasarrufu Günü” konulu özelgün zarfı

PTT AŞ tarafından “Enerji Tasarrufu Günü” özelgün zarfı 14 Aralık 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 12:09:00 -
PTT'den "Enerji Tasarrufu Günü" konulu özelgün zarfı

Yeni Akit  Ankara

PTT AŞ, 14 Aralık 2022 tarihinde “Enerji Tasarrufu Günü” konulu 15 TL bedelli özelgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Enerji Tasarrufu Günü 14.12.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

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