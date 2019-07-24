PTT Üniversite Şubesi yeni öğretim yılında açılıyor Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrencilerine ve personeline hizmet vermek amacıyla oluşturulan PTTÜniversite Şubesi, yeni eğitim dönemiyle birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrencilerine ve personeline hizmet vermek amacıyla oluşturulan PTTÜniversite Şubesi, yeni eğitim dönemiyle birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u beraberinde diğer yöneticilerle birlikte ziyaret eden Kilis PTT Başmüdürü Abdullah Nebioğulları, PTT Üniversite Şubesinin 2019/2020 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Ayrıca Nebioğulları, üniversite öğrencilerinin fatura yatırma, kargo, havale, bankacılık işlemleri ve posta hizmetleri gibi birçok işlemi şehir merkezine gitmeden bu şubeden gerçekleştirebileceğini söyledi.

PTT Üniversite Şubesinin akademik yıl başlangıcında açılacağı, yarıyıl ve yaz tatilleri dışında öğrencilere hizmet vereceği belirtildi.

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