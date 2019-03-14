PTT şubesinde silahlı soygun

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde Ankara yolu üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Kapüşonlu giysisiyle kendini gizlemeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki silah ile birlikte soygun girişiminde bulundu. Buradaki görevliden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL’yi alıp kaçtı.

Görevlinin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine şubeye çok sayıda ekip sevk edildi. Görevli, polis ekiplerine verdiği ifadede "Silahla içeriye girerek, 'yere yat, kafanı kaldırma' dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp yaya olarak kaçtı" dedi.

Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.