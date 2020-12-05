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Ekonomi PTT iki özel gün zarfını tedavüle çıkardı
Ekonomi

PTT iki özel gün zarfını tedavüle çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:32:00 -
PTT iki özel gün zarfını tedavüle çıkardı

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" dolayısıyla hazırladığı özel gün zarflarını tedavüle çıkardı.

​​​​​​​Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle sunulan "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak için müşteriler filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek. Bu amaçla özel gün zarflarını posta damgasıyla talep eden alıcılara, 6 ay içinde satın alınması halinde zarflar filateli internet adresinden posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlayacağı filatelik ürünler için özel tarih ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde kuruma iletildiği takdirde karşılanacak.

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