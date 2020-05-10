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Ekonomi

PTT "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:14:47 -
PTT "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katılıyor

ANKARA (AA) - PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliğinin (PostEurop) "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına, Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu anma puluyla katılacak.

PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarışma PostEurop tarafından 2002 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen yarışmaya PTT AŞ, Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu tek değerli anma pulu ile katılacak.

"En İyi Avrupa Pulu" yarışmasının kazananı ekim ayında İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu’nda açıklanacak. 9 Mayıs-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında "https://www.posteurop.org/europa2020" internet adresi üzerinden ülkelere oy verilebilecek.

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