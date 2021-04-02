  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PTT, ek ödemesiz POS hizmeti sunacak
Ekonomi

PTT, ek ödemesiz POS hizmeti sunacak

Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:55:00 -
PTT, ek ödemesiz POS hizmeti sunacak

Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini söyledi. Gülten, şöyle konuştu: “Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni projeyle ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.” Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Gülten, “Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız
Dünya

Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız

Eski Belçika Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'ya saldırması durumunda AB'nin çaresiz kalacağını söyledi.

Almanya'da büyük skandal! Kiliseden ayrılmak için sıraya girdiler
Dünya

Almanya'da büyük skandal! Kiliseden ayrılmak için sıraya girdiler

Almanya'da 1960 ve 1970'li yıllarda yetim çocukların cinsel istismara uğradığı ve skandalın kilise yetkilileri tarafından örtbas edildiği or..
Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı
Gündem

Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı

Dün gece ekranlara gelen bir canlı yayın programda, konuklarından birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay