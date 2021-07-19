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Yaşam Ptt bugün açık mı?
Yaşam

Ptt bugün açık mı?

Arife günü PTT açık mı? Kurban bayramı öncesinde kargo, ödeme gibi işlemlerini halletmek isteyenler PTT şubelerinin arefe günü açık olup almadığını araştırıyor. Peki, arife günü PTT saat kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 11:11:00 -
Ptt bugün açık mı?

Bayram öncesinde PTT'de işlem yapmak, kargo göndermek isteyenler 'PTT şubeleri açık mı?' sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT kargo bugün çalışıyor mu?

Ptt bugün açık mı?

Arife günü PTT şubeleri ve PTT kargo yarım gün hizmet verecek. PTT, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'a kadar açık. Aynı şekilde PTT kargo teslimatları da 12.30'a kadar yapılabilecek. PTT, bayramda hizmet vermeyecek. PTT şubeleri ve PTT kargo 26 Temmuz Pazartesi günü işlem yapmaya devam edecek.

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