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Ekonomi PTT "Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi" konulu pulu tedavüle sundu
Ekonomi

PTT "Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi" konulu pulu tedavüle sundu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:22:14 -
PTT "Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi" konulu pulu tedavüle sundu

ANKARA (AA) - PTT, "Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün itibarıyla tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi" konulu anma pulu 3 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde bugün satışa sunuldu.

Söz konusu ürünlerle birlikte PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "ANTARTİKA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÜSSÜ PROJESİ 01.12.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde söz konusu ürün posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.


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